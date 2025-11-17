Motociclista e mulher na garupa morrem em acidente na BR 259, em Colatina
Um motociclista de 40 anos, identificado como Luiz Eduardo dos Santos, e a mulher que estava na garupa, Zinah da Silva, de 43 anos, morreram em um acidente na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto tentou fazer uma ultrapassagem, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um carro. O motorista não ficou ferido.
Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML), em Colatina. A PRF informou que o trânsito no local chegou a ser totalmente interditado e fluiu em sistema 'Pare e Siga', causando um congestionamento de cerca de 5 km em cada sentido. De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.