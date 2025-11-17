A Gazeta - Agora

Motociclista e mulher na garupa morrem em acidente na BR 259, em Colatina

Publicado em 17/11/2025 às 11h14
Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Um motociclista de 40 anos, identificado como Luiz Eduardo dos Santos, e a mulher que estava na garupa, Zinah da Silva, de 43 anos, morreram em um acidente na BR 259, em Colatinano Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto tentou fazer uma ultrapassagem, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um carro. O motorista não ficou ferido.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML), em Colatina. A PRF informou que o trânsito no local chegou a ser totalmente interditado e fluiu em sistema 'Pare e Siga', causando um congestionamento de cerca de 5 km em cada sentido. De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.

