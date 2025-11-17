Motociclista e mulher na garupa morrem em acidente na BR 259, em Colatina

Um motociclista de 40 anos, identificado como Luiz Eduardo dos Santos, e a mulher que estava na garupa, Zinah da Silva, de 43 anos, morreram em um acidente na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto tentou fazer uma ultrapassagem, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um carro. O motorista não ficou ferido.