Motociclista é detido na Praia do Canto com veículo de placa clonada

Motociclista é preso na Praia do Canto com clonagem de veículo de MG Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

Um motociclista de 36 anos foi detido na Praia do Canto, em Vitória, no domingo (11), após ser flagrado com uma moto de placa clonada de um veículo de Abre Campos, em Minas Gerais. A Guarda Municipal afirmou que abordou o homem depois que ele passou pela Ponte Ayrton Senna e passou a ser monitorado pela Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom), com apoio da Gerência de Inteligência.

Os agentes confirmaram a irregularidade durante a vistoria, e a moto foi recolhida e encaminhada a um pátio autorizado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em Cariacica. Já o condutor, que possui registros criminais anteriores por tráfico de drogas, foi levado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.