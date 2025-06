ES 130

Motociclista é atingido por caminhonete e morre em Pinheiros

Um homem, identificado pela Polícia Militar como Evilázaro Bonfim dos Santos, de 27 anos, morreu na noite de sexta-feira (20) após se envolver em um acidente com um carro na ES 130, na chegada do município de Pinheiros , no Norte do Espírito Santo. Consta no registro da polícia que o motorista de um Fiat Strada, de 37 anos, bateu na traseira da moto da vítima.

De acordo com a PM, o motorista apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e se recusou a realizar o teste do etilômetro. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Nova Venécia e, segundo a Polícia Civil, foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Essa medida, explicou a corporação, foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela delegacia de Pinheiros.