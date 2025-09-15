A Gazeta - Agora

Motociclista é arremessado após acidente com carro em Nova Venécia

Publicado em 15/09/2025 às 19h05
Vídeo mostra momento da batida no bairro Municipal

Um motociclista ficou ferido após um acidente entre a moto que pilotava e um carro na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Municipal, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. Um vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento (veja acima) mostra o momento em que o motociclista colide com a lateral de um carro branco, arremessando ele e a moto. Em seguida, uma caminhonete que vinha na contramão passa por cima da motocicleta que foi jogada pela Avenida Guanabara.

Segundo a Polícia Militar, ele foi  socorrido pelo Samu/192 e não houve o detalhamento da ocorrência pela corporação. 

