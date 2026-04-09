Motociclista de 18 anos morre após ser atingido por caminhão em Pinheiros

Motociclista é atingido por caminhão em acidente em Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 18 anos morreu após ser atingido por um caminhão no bairro Domiciano, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (8). Segundo a Polícia Militar (PM), a segunda vítima, da mesma idade, que estava na garupa, foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada a um hospital da cidade.

O caminhoneiro relatou à Polícia Militar que trafegava pela via e, ao chegar a um cruzamento, parou, olhou para os dois lados e, como não viu nenhum veículo, iniciou a travessia. Ao concluir a manobra, sentiu um impacto na parte traseira do caminhão. Ao descer do veículo, encontrou duas pessoas que estavam em uma motocicleta caídas no chão. Com a ajuda de testemunhas, a moto foi retirada de cima das vítimas.

O motorista seguiu até a garagem da prefeitura, onde acionou a Polícia Militar. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A motocicleta, que estava com o licenciamento atrasado, foi guinchada. Já o condutor do caminhão foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.