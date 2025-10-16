Moto vai parar embaixo de carro após acidente em Jardim da Penha

Um carro e uma motocicleta se envolveram em um acidente, na manhã desta quinta-feira (16), na Avenida Fernando Ferrari, em Jardim da Penha, na Capital. Em uma imagem enviada à reportagem de A Gazeta é possível ver que a moto foi parar embaixo do automóvel (veja acima). Segundo informado pela Guarda Municipal de Vitória, ninguém ficou ferido.