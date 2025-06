Mosca provoca acidente de trânsito em Nova Venécia

Uma motorista acabou se envolvendo em acidente de carro ao perceber uma mosca dentro do veículo em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado no bairro São Cristóvão, e a mulher contou que abaixou o vidro para que o inseto saísse, mas acabou perdendo o controle da direção e caiu em uma canaleta, colidindo em seguida contra o barranco. A vítima recebeu atendimento médico no Hospital São Marcos, na mesma cidade. >