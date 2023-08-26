Morre MC Marcinho, do hit 'Glamurosa', aos 45 anos

O funkeiro MC Marcinho morreu neste sábado (26), aos 45 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa D'or desde 27 de junho com um quadro de disfunção múltipla dos órgãos.
O funkeiro começou a carreira em Duque de Caxias, município do Rio de Janeiro, e ficou conhecido nacionalmente como um dos maiores representantes do chamado "funk melody". O músico, embora tenha emplacado dois sucessos antes dos 20 anos, só passou a viver do funk depois do lançamento de "Glamurosa", em 2001.
A música, considerada o maior sucesso de sua carreira, foi inspirada na apresentadora Xuxa Meneghel. A revelação foi feita pelo próprio funkeiro, em 2013, ao site do extinto programa TV Xuxa (Globo).
"O funk deve muito a ela, quando todo mundo tinha preconceito, ela batia no peito e dizia que era funkeira, além de chamar todo mundo para se apresentar no programa dela", explicou o músico, à época.
(Com informações da FolhaPress)