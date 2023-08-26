Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Estava internado

Morre MC Marcinho, do hit 'Glamurosa', aos 45 anos

Publicado em

26 ago 2023 às 10:15
O funkeiro MC Marcinho morreu neste sábado (26), aos 45 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa D'or desde 27 de junho com um quadro de disfunção múltipla dos órgãos.
MC Marcinho
MC Marcinho Crédito: Redes sociais
O funkeiro começou a carreira em Duque de Caxias, município do Rio de Janeiro, e ficou conhecido nacionalmente como um dos maiores representantes do chamado "funk melody". O músico, embora tenha emplacado dois sucessos antes dos 20 anos, só passou a viver do funk depois do lançamento de "Glamurosa", em 2001.
A música, considerada o maior sucesso de sua carreira, foi inspirada na apresentadora Xuxa Meneghel. A revelação foi feita pelo próprio funkeiro, em 2013, ao site do extinto programa TV Xuxa (Globo).
"O funk deve muito a ela, quando todo mundo tinha preconceito, ela batia no peito e dizia que era funkeira, além de chamar todo mundo para se apresentar no programa dela", explicou o músico, à época. 
(Com informações da FolhaPress)
Link copiado com sucesso

/
Avenida Mário Gurgel

Protesto impacta trânsito em avenida de Cariacica

Publicado em 06/04/2026 às 18:23
Protesto impacta trânsito em Cariacica nesta segunda-feira (6)
Protesto impacta trânsito em Cariacica nesta segunda-feira (6) Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta
Um protesto interdita a Avenida Mário Gurgel, na entrada do bairro Jardim América, em Cariacica, no final da tarde desta segunda-feira (6). Os manifestantes fecharam a via e, para impedir a passagem de veículos, também atearam fogo em pneus. No momento, o bloqueio ocorre no sentido para quem segue em direção a Viana. O aplicativo de GPS Google Maps mostra o impacto no trânsito, que segue com engarrafamento até a Segunda Ponte. 
Não há detalhes sobre a motivação do protesto, mas imagens feitas por testemunhas mostram o grupo segurando placas: "O machismo mata. Exijo meu direito de existir".  Conforme a prefeitura do município, a Inspetoria de Trânsito está no local juntamente com a Guarda Municipal, para desobstruir a via.
Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Trecho da BR 101 segue interditado após acidente com cegonha em Aracruz

Publicado em 06/04/2026 às 18:19
A remoção do veículo começou no início da tarde desta segunda-feira (6) e se estendeu além do esperado. Além do caminhão outros dois veículos serão retirados nesta terça-feira (7)
A remoção começou por volta das 14h desta segunda-feira e prosseguiu pela tarde Crédito: Ecovias
O trecho da BR 101, no km 186 em Guaraná, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, permanece totalmente interditado para a retirada de um caminhão-cegonha envolvido em um acidente na tarde de domingo (5). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trabalho de remoção começou por volta das 14h, mas se estendeu além do previsto e ainda não foi concluído.
De acordo com as informações, o acidente ocorreu após um Fiat Cronos invadir a contramão e colidir de frente com o caminhão. Com o impacto, o carro foi arremessado contra um barranco e pegou fogo. Já o caminhão-cegonha saiu da pista e desceu por um desnível às margens da rodovia. Duas pessoas ficaram feridas.
A expectativa é que a remoção do caminhão seja finalizada nas próximas horas. Já dois veículos que caíram durante o acidente deverão ser retirados apenas nesta terça-feira (7).
Link copiado com sucesso

Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Morro Grande

Caminhão tomba e carro atinge carga que caiu na pista da BR 482 em Cachoeiro

Publicado em 06/04/2026 às 17:58
Caminhão tomba, carga fica na pista e carro bate na BR 482
A frente do Fox ficou danificada após bater em chapas de granito que estavam na pista Crédito: Matheus Passos
Um caminhão carregado com chapas de granito tombou na tarde desta segunda-feira (6) na descida do viaduto da BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o acidente ocorreu em uma das pistas no sentido Jerônimo Monteiro.
De acordo com a Polícia Militar Ambiental, que passava pelo local no momento do acidente e parou para prestar apoio, o suporte da carga teria se rompido. Com isso, o peso das chapas de granito acabou desequilibrando o veículo, que tombou ao fazer a curva. O motorista do caminhão, de 31 anos, estava sozinho no veículo e não se feriu.
Logo após o tombamento, uma motorista de 44 anos, que seguia pela mesma via em um carro de passeio, acabou batendo nas chapas de granito que ficaram espalhadas na pista. Ela se queixou apenas de dores leves. O trânsito segue fluindo pelo acostamento da via. A ocorrência, segundo a Polícia Militar, segue em andamento. 
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Mistério

Dois barcos são encontrados à deriva em praia de Vila Velha

Publicado em 06/04/2026 às 17:54
Dois barcos foram encontrados à deriva em uma praia do bairro Morada do Sol, em Vila Velha, na última sexta-feira (3). Leitores de A Gazeta registraram as embarcações no local, sem nenhum ocupante. (Veja acima) Segundo a Capitania dos Portos (CPES), um acionamento foi registrado, informando que os barcos estariam ancorados próximo ao Porto de Tubarão, em Vitória, sem nenhuma iluminação e completamente desguarnecidos. Equipes chegaram a se deslocar para lá, mas as embarcações já não se encontravam na região.
O órgão disse ainda que as causas e responsabilidades serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). Já a Marinha do Brasil destacou que a população pode repassar informações pelos telefones 185 e (27) 2124-6526. Além disso, detalhes podem ser enviados pelo e-mail [email protected] e pelo aplicativo NavSeg, disponível em Android e iOS.
Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Crime em 2009

Procurado por feminicídio no Complexo do Alemão (RJ) é preso em Vitória

Publicado em 06/04/2026 às 16:22
Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro, identificado como Adnaldo de Oliveira, foi preso em Vitória por mandado de prisão em aberto por suspeita de feminicídio no RJ
Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro, identificado como Adnaldo de Oliveira, foi preso em Vitória por mandado de prisão em aberto por suspeita de feminicídio no RJ Crédito: Reprodução | Polícia Penal
Um foragido do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, acusado de feminicídio, foi preso no Centro de Vitória, na Capital Capixaba, na manhã de segunda-feira (6). Conforme a Polícia Penal (PP), Adnaldo de Oliveira, de 56 anos, é suspeito de matar a ex-companheira a pauladas no Complexo do Alemão em 2009.
Contra ele, havia um mandado judicial expedido pelo crime desde 2018. A corporação detalhou que, antes do assassinato pelo qual responde, o suspeito cometeu um roubo de veículo no Espírito Santo. Após o caso, ele fugiu para o Estado fluminense, onde responde pelo homicídio contra a ex.
O retorno ao território espírito-santense aconteceu depois do homicídio, na tentativa de esconder e fugir da Justiça do RJ. 

Segundo a PP, o homem foi identificado após ir pedir emprego no Escritório Social da corporação. Durante atendimento, a equipe identificou o mandado. O homem disse aos agentes que não sabia sobre o processo no TJRJ. Ele foi levado à 1.ª Delegacia Regional de Vitória, onde permanece à disposição da Justiça.  
Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Coleiro-papa-capim

Aves silvestres são resgatadas na BR 101 em Cariacica

Publicado em 06/04/2026 às 16:06
Quatro aves foram encontradas pela PRF na BR 101, em Cariacica
Quatro aves foram encontradas pela PRF na BR 101, em Cariacica Crédito: Divulgação/PRF
Quatro pássaros da espécie coleiro-papa-capim foram encontrados dentro de um carro, na BR 101, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (6), durante a Operação Motoromaria 2026. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as aves silvestres estavam sendo transportadas de maneira irregular.
O condutor do carro em que as aves foram encontradas disse aos policiais que três delas são fêmeas e que havia ganhado de presente, sem possuir nenhum tipo de registro junto ao órgão ambiental competente. O homem ainda informou que o macho fazia parte do grupo de animais de raça, mas não apresentou o documento obrigatório para o transporte, a Guia de Tráfego Animal (GTA).
Após o recolhimento, as aves foram encaminhadas aos órgãos ambientais competentes para serem avaliadas e destinadas aos locais adequados. A PRF informou que um termo circunstanciado foi feito e o condutor do veículo terá que comparecer em juízo quando for solicitado. O órgão ainda destacou que a manutenção e o transporte de animais silvestres sem a devida autorização configuram infração ambiental.

Veja Também 

Imagem de destaque

Como a criação ilegal de pássaros silvestres ameaça o meio ambiente no ES

Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Atropelamento

Motorista cochila ao volante e atropela mulher em Rio Novo do Sul

Publicado em 06/04/2026 às 15:59
Uma mulher de 46 anos foi atropelada por um carro na madrugada da última sexta-feira (3), no bairro São José, Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o veículo passa e acaba atingindo a vítima.
De acordo com a Polícia Militar, o carro seguia sentido Centro de Rio Novo do Sul ao bairro São José. Ele contou aos militares que cochilou ao volante. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
O motorista do veículo permaneceu no local para prestar socorro à vítima e não apresentava sinais de embriaguez. Ele recebeu um auto de infração da polícia, pois o carro estava com o licenciamento em atraso. O veículo foi removido para o pátio.
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Estradas

Motociclista morre em acidente na ES 356 em Jaguaré no ES

Publicado em 06/04/2026 às 13:01
Um motociclista de 48 anos morreu em um acidente na ES 356, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (5). Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o piloto colidiu contra a traseira de um carro que estava parado na rodovia, em Córrego do Laço. A vítima, que não teve a identidade revelada, morreu no local.
A corporação não forneceu detalhes adicionais sobre a ocorrência nem informou se havia ocupantes no veículo parado. O acidente fatal será investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Grande Vitória

Emaranhado de fios agarra em caminhão e dois postes tombam na Darly Santos

Publicado em 06/04/2026 às 11:54
Um caminhão ficou preso em um emaranhado de fios e acabou danificando dois postes na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (6). Segundo a concessionária EDP, o veículo arrastou cabos de empresas de telecomunicações, o que provocou a inclinação das duas estruturas.
Incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), na Darly Santos, em Vila Velha
Incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), na Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Equipes da distribuidora foram acionadas para realizar a substituição dos postes atingidos. Por causa do incidente, o fornecimento de energia foi interrompido para quatro clientes da região.
A Guarda Municipal de Vila Velha informou que a ocorrência foi registrada nas proximidades do Assaí Atacadista. Para garantir a segurança, uma das faixas da via foi interditada. A via foi sinalizada e o trânsito segue com alterações no trecho até a conclusão dos trabalhos. conforme informou a corporação por volta das 11h30.
Link copiado com sucesso

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Trânsito

Caminhão derruba dois postes e deixa imóveis sem energia em Cachoeiro

Publicado em 06/04/2026 às 11:40
Um caminhão derrubou dois postes na Avenida José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (6). Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo teria dado ré e atingido uma das estruturas, que acabou arrastando a outra, fazendo com que ambas caíssem na via.
Ainda de acordo com os militares, um motociclista que passava pelo local chegou a cair, mas não foi atingido. Duas viaturas da Guarda Municipal de Trânsito foram acionadas para controlar o fluxo de veículos, que precisou ser desviado para o pátio de um posto de combustíveis próximo.
Com a queda dos postes, cabos foram rompidos, e moradores relataram nas redes sociais falta de energia e de internet na região. A concessionária de energia EDP informou que  equipes técnicas foram ao local realizar a substituição das estruturas. Por segurança, o fornecimento de energia foi interrompido para clientes do entorno até a conclusão dos serviços.
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

Participação das famílias pode impactar o desenvolvimento escolar das crianças

Imagem de destaque

Governo aumenta imposto sobre cigarros para compensar ações sobre combustíveis

Imagem de destaque

10 receitas com chia para auxiliar no ganho de massa muscular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados