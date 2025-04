Morre artista plástico autor de ícones culturais e turísticos de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari comunicou o falecimento do artista plástico Diego Giuliano filippi, nome essencial na construção da identidade artística e cultural do município. Giuliano marcou a história recente da cidade com suas obras em espaços públicos e se tornaram símbolos turísticos, como o Marlim da Praia do Morro, o São Pedro da Prainha e os Guarás. >