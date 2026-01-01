Moradores voltam a reclamar da falta d'água em Colatina

Calor extremo e torneiras secas em alguns bairros de Colatina Crédito: Leitor A Gazeta

Moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, voltaram a reclamar da falta d’água em alguns bairros da cidade. Uma moradora do bairro São Marcos relatou que desde terça-feira (30) está com problemas no abastecimento. Segundo ela, na quarta-feira (31), a água chegou a retornar de forma fraca, mas por menos de três horas, e, desde então, as torneiras permanecem secas.

O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) informou que intercorrências na rede de abastecimento podem estar relacionadas à alta demanda devido ao forte calor que atinge a cidade. Destacou ainda que mantém equipes de plantão e reforçou o pedido para que a população faça uso consciente da água até a normalização do sistema.

As equipes também estão realizando reparos na rede de abastecimento e a previsão é que o fornecimento de água seja gradualmente restabelecido após a conclusão dos serviços. Por isso, alguns bairros poderão ficar desabastecidos ou com a água em baixa pressão. São eles: