Moradores encontram ossada em área de mata no interior de Apiacá

Uma ossada foi encontrada no início da tarde de sábado (13) na zona rural de Apiacá, no Sul do Espírito Santo. A suspeita é que os ossos sejam humanos, mas o material ainda vai passar por análise.

Policiais militares foram acionados ao local após serem acionados por moradores, que informaram que haviam encontrado um crânio em uma mata. Os ossos foram encaminhados pela Poícia Científica (PCIES) para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.

O prazo para a divulgação do resultado, pela legislação, é de 10 dias, mas pode ser prorrogado a pedido dos peritos. Em casos como o do encontro da ossada, em que são solicitados exames laboratoriais, o resultado pode demorar mais, principalmente quando necessita de exame de DNA (30 dias) e biópsia de tecido, em que o prazo pode chegar a 90 dias.