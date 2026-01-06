Moradores de bairro de Vila Velha são acordados com intenso tiroteio

Moradores do Morro do Jaburuna, em Vila Velha , acordaram com tiros na manhã desta terça-feira (6). Testemunhas relataram que os mais de 100 disparos começaram às 5h50. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta , os disparos teriam sido resultado de uma briga entre criminosos, sem participação da polícia.

Foram enviadas à reportagem imagens mostrando as marcas dos tiros em um muro e portão, além de cápsulas recolhidas da rua (veja acima). "Acordei para ir à academia, estava começando a me arrumar quando começou um tiroteio, parei tudo e fiquei deitada ouvindo os tiros. Infelizmente a gente está acostumado, mas hoje foram muitos tiros. Dava para perceber que eram várias pessoas, os tiros não paravam, foi muito feio, muito assustador, estou sem reação, com medo de sair para trabalhar porque não sei o que está acontecendo", relatou uma testemunha.