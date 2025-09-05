Moradora do ES é presa com drogas em ônibus interestadual no Rio de Janeiro

Uma moradora do Espírito Santo foi presa com drogas na BR 101, em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (5). O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) fluminense, por volta das 23h, quando a suspeita estava em um ônibus de viagem, que seguia em direção ao Espírito Santo. Durante a inspeção, agentes encontraram um pacote de haxixe, dezenas de comprimidos de ecstasy, MDMA cristalizado e diversos frascos vazios para armazenamento de lança-perfume.