Moradora do ES é presa com drogas em ônibus interestadual no Rio de Janeiro
Uma moradora do Espírito Santo foi presa com drogas na BR 101, em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (5). O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) fluminense, por volta das 23h, quando a suspeita estava em um ônibus de viagem, que seguia em direção ao Espírito Santo. Durante a inspeção, agentes encontraram um pacote de haxixe, dezenas de comprimidos de ecstasy, MDMA cristalizado e diversos frascos vazios para armazenamento de lança-perfume.
A passageira afirmou aos policiais que levaria os ilícitos para território espírito-santense, onde reside. De acordo com a corporação, o Núcleo de Operações Especiais (NOE/PRF) e do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT/8) descobriu o tráfico de entorpecentes enquanto realizavam uma fiscalização (blitz) no Km 203 quando abordaram o veículo. Eles então desconfiaram dela, que estava com uma mala de mão e uma guardada no compartimento de carga, onde estavam as drogas.