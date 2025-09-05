A Gazeta - Agora

Moradora do ES é presa com drogas em ônibus interestadual no Rio de Janeiro

Publicado em 05/09/2025 às 17h42
Crédito: Reprodução | PRF

Uma moradora do Espírito Santo foi presa com drogas na BR 101, em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (5). O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) fluminense, por volta das 23h, quando a suspeita estava em um ônibus de viagem, que seguia em direção ao Espírito Santo. Durante a inspeção, agentes encontraram um pacote de haxixe, dezenas de comprimidos de ecstasy, MDMA cristalizado e diversos frascos vazios para armazenamento de lança-perfume.

A passageira afirmou aos policiais que levaria os ilícitos para território espírito-santense, onde reside. De acordo com a corporação, o Núcleo de Operações Especiais (NOE/PRF) e do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT/8) descobriu o tráfico de entorpecentes enquanto realizavam uma fiscalização (blitz) no Km 203 quando abordaram o veículo. Eles então desconfiaram dela, que estava com uma mala de mão e uma guardada no compartimento de carga, onde estavam as drogas. 

