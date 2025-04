Morador escuta som de "bombinha", sai de casa e acaba baleado em Marataízes

Um morador acabou baleado após sair de casa para verificar um som parecido com o "bombinha" (estalinho) no bairro Santa Tereza, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (21). O morador acabou atingido de raspão por um disparo ao tentar verificar o que ocorria. Segundo a Polícia Militar, pessoas relataram que um homem desceu de uma moto, atirou em direção a uma casa e depois fugiu. >