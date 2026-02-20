Morador de Atílio Vivácqua desaparece e família pede ajuda para localizá-lo
Familiares procuram por Wesley Coimbra de Souza, de 46 anos, que desapareceu no último dia 4 em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. A filha dele conta que "Lelei" — como é conhecido — a visitava com frequência, porém havia mais de uma semana sem que ele fosse até a casa dela ou entrasse em contato. Ela tentou ligar e mandar mensagem para o pai, mas não obteve retorno. Ao conversar com outros familiares e vizinhos, todos confirmaram que também não o viram mais.
A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o caso. Qualquer informação que ajude a encontrar desaparecidos pode ser repassada pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. Quem preferir, pode ajudar pelo site clicando aqui.