Micro-ônibus com pacientes de Iúna tomba e deixa dois feridos em Alegre

Duas pessoas ficaram feridas após um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Iúna tombar na BR 482, em Alegre , na Região do Caparaó, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (12). A Prefeitura de Iúna informou que no veículo havia nove pacientes, que retornavam de consultas médicas Alegre e Guaçuí.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu|192), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar atuaram na ocorrência. As duas vítimas não sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas ao pronto-socorro de Guaçuí para avaliação médica. Segundo a Prefeitura de Iúna, elas estão recebendo assistência necessária. A administração municipal afirmou que as circunstâncias do acidente serão apuradas.