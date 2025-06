Menino de 11 anos morre após ser atropelado por moto em Guaçuí

Um menino de 11 anos morreu na tarde deste sábado (14) após ser atropelado por uma moto Honda XRE 300, na BR 482, no bairro João Ferraz de Araújo, em Guaçuí, Região do Caparaó. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o motociclista foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre para esclarecimentos. >