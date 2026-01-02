Menina de 16 anos é arrastada por correnteza de rio no ES e desaparece

Uma adolescente de 16 anos desapareceu após ser arrastada pela correnteza do Rio Itabapoana, na localidade de Santa Paz, em Mimoso do Sul, Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (1°). Equipes do Corpo de Bombeiros capixaba e do Rio de Janeiro fizeram buscas, sem sucesso — já que a região fica na divisa entre os Estados.