Menina de 11 anos de Vila Valério morre afogada em lagoa de Linhares
Publicado em 19/10/2025 às 09h05
Uma menina de 11 anos morreu afogada em uma lagoa na localidade de Lençol Grande, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, após 20 minutos de buscas, a criança foi encontrada sem vida na manhã de sábado (18). O nome da vítima não foi divulgado.
Testemunhas contaram aos militares do Corpo de Bombeiros que a vítima é de Vila Valério e foi à lagoa com a família para passar o dia. O corpo da menina foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.