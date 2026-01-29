Menina de 10 anos fica grávida após estupro no Norte do ES
O estupro de uma criança de 10 anos que acabou ficando grávida é investigado pela Polícia Civil, no Norte do Espírito Santo. O caso chegou às autoridades no início deste mês e é acompanhado também pelo Ministério Público.
Outras informações sobre o crime não foram divulgadas porque as ações estão sob sigilo, já que envolve uma vítima de violência que é menor de idade. Mas o MPES adiantou que recebeu a notificação do Conselho Tutelar e aguarda a finalização da apuração policial. "O MP espera a conclusão do inquérito para análise e adoção das providências cabíveis, sempre pautadas na proteção integral e na defesa da dignidade da criança, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente", informou.
O Conselho Tutelar também foi procurado pela reportagem, mas nenhuma outra informação foi repassada, já que o caso está em segredo de justiça. A cidade onde ocorreu o crime não foi citada nesta publicação para plena preservação da identidade da criança.