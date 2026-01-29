Menina de 10 anos fica grávida após estupro no Norte do ES

O estupro de uma criança de 10 anos que acabou ficando grávida é investigado pela Polícia Civil, no Norte do Espírito Santo. O caso chegou às autoridades no início deste mês e é acompanhado também pelo Ministério Público.

Outras informações sobre o crime não foram divulgadas porque as ações estão sob sigilo, já que envolve uma vítima de violência que é menor de idade. Mas o MPES adiantou que recebeu a notificação do Conselho Tutelar e aguarda a finalização da apuração policial. "O MP espera a conclusão do inquérito para análise e adoção das providências cabíveis, sempre pautadas na proteção integral e na defesa da dignidade da criança, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente", informou.