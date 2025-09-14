Mega-Sena: três apostas do ES acertam a quina e levam mais de R$ 60 mil

A semana está começando melhor para alguns moradores de Vitória e São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo. Isso porque dois jogos realizados na Capital e um no município do interior acertaram a quina do concurso 2914 da Mega-Sena, realizado no sábado (13). Todos os três jogos foram simples, com cada um levando R$ 62.315,01. Os números sorteados foram 18 – 25 – 35 – 40 – 46 – 47.