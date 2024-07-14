Mega-Sena: apostas do ES acertam na quina e levam R$ 80 mil

Duas apostas feitas no Espírito Santo “bateram na trave” e acertaram a quina da Mega-Sena sorteada na noite de sábado (13). Os apostadores — um de Vila Velha e o outro de Pedro Canário — faturaram R$ 80.512,78 cada. Outras 64 apostas feitas no Estado acertaram a quadra e vão levar R$ 1.619,97 cada.