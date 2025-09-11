Medicamentos abortivos enviados pelo correio são apreendidos no Sul do ES

Medicamentos abortivos enviados pelos Correios foram apreendidos no Sul do Espírito Santo no início da tarde desta quinta-feira (11). Segundo a Polícia Federal, o pacote foi enviado de Santo André, em São Paulo, e teria como destino a cidade de Presidente Kennedy , no Espírito Santo.

Os policiais foram até o endereço de entrega, onde encontraram uma mulher. Além dos medicamentos, o celular dela foi apreendido. Os itens vão passar por perícia técnica para apurar a possível participação de outros suspeitos no crime. Segundo a PF, a investigada poderá responder pelo crime de falsificação, corrupção ou adulteração de produtos medicinais.