Mascarados invadem casa e sequestram dois moradores em Vila Velha

Um grupo de cinco mascarados invadiu uma casa e rendeu as pessoas que estavam dentro da residência no bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha, na noite de domingo (30). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, os indivíduos estavam armados e entraram no local se identificando como policiais. Uma jovem de 18 anos, responsável por informar à corporação sobre o caso, afirmou que os suspeitos não estavam fardados. Eles entraram no imóvel, espancaram dois jovens, de 20 e 21 anos, e reviraram a casa em busca de uma arma, segundo relatado pela jovem.
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos não encontraram a arma, mas deixaram o local sequestrando os dois jovens. Uma moto de um dos jovens também foi levada pelos suspeitos. O boletim informa que os mascarados fugiram do local em um carro de cor prata.
A reportagem demandou a Polícia Civil sobre o caso, mas, apesar das perguntas feitas, a corporação informou apenas que a investigação está a cargo da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e diligências estão em andamento. A PC também não informou se os jovens levados pelos criminosos mascarados foram encontrados. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A população pode contribuir denunciando pelo Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer município do Estado".