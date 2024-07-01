Mascarados invadem casa e sequestram dois moradores em Vila Velha

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos não encontraram a arma, mas deixaram o local sequestrando os dois jovens. Uma moto de um dos jovens também foi levada pelos suspeitos. O boletim informa que os mascarados fugiram do local em um carro de cor prata.

A reportagem demandou a Polícia Civil sobre o caso, mas, apesar das perguntas feitas, a corporação informou apenas que a investigação está a cargo da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e diligências estão em andamento. A PC também não informou se os jovens levados pelos criminosos mascarados foram encontrados. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A população pode contribuir denunciando pelo Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer município do Estado".