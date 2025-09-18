A Gazeta - Agora

Marinha emite alerta de ventos de até 75 km/h em cidades do ES

Publicado em 18/09/2025 às 14h56

A Marinha do Brasil emitiu alerta de ventos fortes — podendo chegar a 75 km/h — para oito cidades da faixa litorânea do Espírito Santo, entre as manhãs de sexta-feira (19) e domingo (21). De acordo com a instituição, um sistema de alta pressão atua no oceano e leva a ventania para a costa capixaba.

CIDADES SOB ALERTA

  • Anchieta
  • Guarapari
  • Itapemirim
  • Marataízes
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Vila Velha 
  • Vitória
