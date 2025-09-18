Marinha emite alerta de ventos de até 75 km/h em cidades do ES
Publicado em 18/09/2025 às 14h56
A Marinha do Brasil emitiu alerta de ventos fortes — podendo chegar a 75 km/h — para oito cidades da faixa litorânea do Espírito Santo, entre as manhãs de sexta-feira (19) e domingo (21). De acordo com a instituição, um sistema de alta pressão atua no oceano e leva a ventania para a costa capixaba.
CIDADES SOB ALERTA
- Anchieta
- Guarapari
- Itapemirim
- Marataízes
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Vila Velha
- Vitória