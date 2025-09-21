Marinha emite alerta de frente fria com ventos intensos no litoral do ES

A Marinha emitiu, na tarde deste domingo (21), um alerta de aproximação de frente fria com ventos fortes para o Espírito Santo entre a manhã de segunda-feira (22) e a tarde de terça-feira (23).

Segundo o órgão nacional, a frente fria deve afetar a faixa litorânea do Brasil na faixa de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, a Linhares, na Região Norte capixaba, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora (km/h).