Marido leva facada da esposa em Vila Velha após agredi-la e acaba preso

Um homem de 39 anos foi esfaqueado pela esposa, de 34, no bairro Paul, em Vila Velha, na manhã de quarta-feira (15), e acabou preso. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher contou que agiu em legítima defesa, após ser agredida pelo companheiro. Ele sofreu um corte na região do ombro e ela, ferimentos no olho e no braço. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

A PM informou que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros ao homem, que teve traumatismo cranioencefálico e lesões nos membros superiores. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, sob escolta policial.