Marido é preso após arrancar cabelo e cuspir na esposa em Vila Velha

Um homem de 66 anos foi preso após agredir e cuspir na esposa, uma manicure de 51 anos, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. O caso aconteceu no domingo (14). O caso aconteceu no domingo (14). Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que o marido arrancou parte de seu cabelo, deu um tapa e cuspiu em seu rosto. O suspeito não está sendo identificado para preservar a identidade da vítima.

A PM informou que, ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima com hematomas no rosto e na nuca. A manicure relatou o que havia acontecido e disse que, dois dias antes, havia sido agredida com uma paulada no joelho esquerdo. Aos policiais, a mulher destacou que vinha sendo ameaçada e agredida pelo marido constantemente. A corporação acrescentou que o suspeito – que estava embriagado e com comportamento agressivo – foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.