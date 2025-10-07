Marido é detido por agredir e arrancar aplique da companheira em Cariacica
Publicado em 07/10/2025 às 09h12
Um homem de 35 anos foi detido após agredir, tentar enforcar e arrancar o aplique dos cabelos da companheira, em Cariacica, na noite de segunda-feira (6). A vítima, de 32 anos, contou à Polícia Militar que a briga, motivada por ciúmes, começou no estabelecimento dela e terminou em casa, no bairro Nova Valverde.
Quando a PM chegou ao local, o suspeito negou as acusações. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber sobre a autuação do homem, mas não houve manifestação até a última atualização desta matéria.