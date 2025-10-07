Marido é detido por agredir e arrancar aplique da companheira em Cariacica

Um homem de 35 anos foi detido após agredir, tentar enforcar e arrancar o aplique dos cabelos da companheira, em Cariacica, na noite de segunda-feira (6). A vítima, de 32 anos, contou à Polícia Militar que a briga, motivada por ciúmes, começou no estabelecimento dela e terminou em casa, no bairro Nova Valverde.