Marido agride esposa com pauladas na cabeça em Colatina enquanto ela dormia

Uma mulher de 40 anos foi agredida pelo marido, enquanto dormia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (31). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi golpeada na cabeça com um pedaço de madeira e uma caneca.

Ela contou aos policiais que o homem de 35 anos chegou em casa aparentando estar embriagado e sob efeito de drogas e a agrediu sem motivo aparente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, socorreu a vítima – que apresentava ferimentos e sangramento na cabeça – e a encaminhou ao Hospital Estadual Silvio Avidos, no município.