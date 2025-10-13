Marceneiro é preso após tentar incendiar a irmã e a sobrinha em Vila Velha

Caso foi registrado na 2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Um marceneiro de 48 anos foi preso no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, após agredir a irmã e a sobrinha dele no domingo (12). O suspeito, que segundo a Polícia Militar estava embriagado, chegou a derramar uma garrafa de álcool sobre as vítimas antes de ser imobilizado pelo próprio filho.

Segundo relato das vítimas à Polícia Militar, o agressor estava alcoolizado desde a noite do dia anterior. No domingo, a irmã dele, que celebrava o próprio aniversário, levou um forte pisão no joelho do irmão e, logo após, teve álcool derramado sobre seu corpo e de sua filha como forma de ameaça. A sobrinha reagiu para impedir que algo mais grave acontecesse, entrou em combate com o homem. Durante a briga, a camisa dela foi rasgada.

O filho do suspeito ouviu a confusão e entrou em luta com o próprio pai, conseguindo imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar. Segundo os militares, o suspeito apresentava comportamento agressivo e foi levado algemado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

A irmã do agressor, que ficou ferida, foi encaminhada ao Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha, e depois liberada. Em seguida, ela prestou depoimento na delegacia.

Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), o agressor deu entrada no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosal, em Viana, na manhã desta segunda (13). A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pela Lei Maria da Penha por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça qualificada. Ele já teve outras passagens com detenção entre abril de 2013 e dezembro de 2024.