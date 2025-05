Manutenção elétrica interrompe funcionamento do Hemoes neste sábado

A retomada das atividades ocorrerá no domingo (1º), com atendimento normal das 7h às 19h, sendo possível realizar cadastro de doação até as 18h20. O Hemoes funciona por livre demanda, mas também permite agendamento on-line pelo site hemoes.es.gov.br. A unidade está situada na Avenida Marechal Campos, nº 1.468, no bairro Maruípe.>