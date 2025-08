Manifestantes pedem justiça após homem matar atual da ex e ser liberado de delegacia no ES

Manifestação aconteceu na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, região onde Wagner morava Crédito: Leitor | A Gazeta

Familiares e amigos de Wagner Aguiar dos Santos, de 36 anos, morto a tiros pelo ex-marido da atual mulher dele, em Pontal do Ipiranga, Linhares, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (26), realizaram uma manifestação na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (1º), pedindo por justiça. O protesto começou por volta das 6h e foi até às 8h30, interditando parcialmente a via na altura do bairro Grande Vitória, região onde Wagner morava.>

O suspeito do crime, identificado como Dihony Gonçalves Viana, apresentou-se na Delegacia Regional de Linhares depois do período em que poderia ser preso em flagrante, acompanhado de um advogado. Ele confessou o crime e foi liberado. Wagner foi atingido por três disparos e morreu no local, dentro de um carro, segundo a Polícia Militar. >

De acordo com Josiane Pereira, de 29 anos, esposa de Wagner, o assassinato teria sido motivado por ciúmes, porque Dihony não aceitava o fim do relacionamento. Ela e o marido, com quem estava havia dois anos, tinham ido buscar o filho, que estava na casa dos avós paternos durante as férias escolares, quando o crime aconteceu. Ela acredita que o ex tenha planejado o ataque ao ser avisado por ela da ida à casa dos parentes. >