Manifestação de trabalhadores complica trânsito na Norte Sul, na Serra

Uma manifestação nas imediações da entrada da Vale, pelo lado de Carapina, na Serra, complica o trânsito na Avenida Norte Sul na manhã desta sexta-feira (26). Um veículo estacionado em frente à portaria da empresa impede a entrada de coletivos, carros e caminhões, causando lentidão na região.

Imagens enviadas para a TV Gazeta mostram a presença da Polícia Militar e uma fila de caminhões aguardando para acessar a Vale. Ainda não há informações sobre o que os manifestantes reivindicam, mas que o protesto seria de trabalhadores terceirizados de empresas contratadas pela mineradora.