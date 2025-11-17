A Gazeta - Agora

Mais um membro da mesma família é preso em Marilândia, no ES

Publicado em 17/11/2025 às 15h52

Mais um membro de uma mesma família foi preso em Marilândia, Noroeste do Espírito Santo, na operação "40 graus", que investiga crimes de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. A nova fase da ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (17) e prendeu um homem de 27 anos. 

Três irmãos  dele — de 29, 32 e 25 anos — foram presos no sábado (15), além de uma mulher de 20 anos apontada como esposa de um dos investigados. Também foram cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens vinculados ao grupo, incluindo veículos avaliados em cerca de R$ 260 mil, além de imóveis relacionados aos investigados. Os nomes não foram divulgados. 

Segundo o delegado Leonardo Ávila de Paschoal, chefe da Delegacia de Marilândia, os presos fazem parte de uma associação criminosa responsável pela maior distribuição de drogas na cidade e em municípios vizinhos.

Incêndio atinge unidade de saúde na Serra e consultas são remarcadas

Publicado em 17/11/2025 às 15h51
Unidade de Saúde de Planalto Serrano
Unidade de Saúde de Planalto Serrano  Crédito: Prefeitura da Serra

Um incêndio atingiu a Unidade Básica de Saúde de Planalto Serrano Bloco A, na Serra, e causou a suspensão dos atendimentos no centro médico nesta segunda-feira (17). O Corpo de Bombeiros esteve no local e informou não haver registro de feridos. Apesar de ninguém ter se machucado, as consultas programadas para a tarde foram remarcadas para terça-feira (18). 

Conforme a Prefeitura da Serra, o remanejamento dos horários foi feito para avaliação completa da estrutura, além dos procedimentos de limpeza e segurança necessários antes da retomada dos serviços. A perícia foi solicitada pela administração central para saber a causa do fogo. 

Ciclista morre atropelado por carro de funerária em Nova Venécia

Publicado em 17/11/2025 às 13h55
Ciclista morre após ser atropelado por carro de funerária em Nova Venécia
Ciclista morre após ser atropelado por carro de funerária em Nova Venécia Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um ciclista de 44 anos morreu atropelado por um carro de funerária em Nova Venéciano Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (17). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com fraturas múltiplas e traumas na cabeça e no tórax, mas sofreu três paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

De acordo com a PM, o motorista do carro de funerária contou que seguia na direção do Centro de Nova Venécia quando viu o ciclista, que, o tentar desviar de um galho de árvore caído, o homem acabou entrando repentinamente na pista. O condutor afirmou que tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão devido à pista molhada. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em investigação na Delegacia de Nova Venécia.

Pescadores de Marataízes ficam à deriva e são resgatados em Vitória

Publicado em 17/11/2025 às 13h48
Problema no motor da embarcação deixou grupo à deriva

Quatro pescadores de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, foram resgatados no domingo (16) após ficarem à deriva devido a uma falha mecânica na embarcação em que estavam. O grupo foi para o mar há cerca de dez dias, e, no sábado (15), fez contato por meio de rádio relatando um problema no motor do barco durante a navegação.

O dono da embarcação, João Mauro de Carvalho, contou à reportagem que recebeu uma ligação alertando sobre o ocorrido e enviou seu filho em outro barco para verificar o que aconteceu. O grupo foi resgatado em Vitória, e o veículo foi rebocado até Barra de Itapemirim, em Marataízes, chegando ao município em segurança na noite de domingo. Felizmente, os pescadores tinham água e comida e não enfrentaram outros problemas no período em que ficaram à deriva.

A Marinha do Brasil foi procurada para informar mais detalhes sobre o ocorrido, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria. 

*Com informações da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul

Caminhão com sacas de café tomba e pega fogo na ES 080, em Águia Branca

Publicado em 17/11/2025 às 11h48
Caminhão com carga de café tomba e pega fogo na ES 080, em Águia Branca
Caminhão com carga de café tomba e pega fogo na ES 080, em Águia Branca Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um caminhão carregado com 530 sacas de café tombou e pegou fogo na ES 080, em Águia BrancaNoroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (16). Segundo a empresa responsável pelo veículo, o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, o que provocou o acidente.

A Defesa Civil Municipal informou que um caminhão-pipa da Prefeitura de Águia Branca auxiliou no combate às chamas. De acordo com a Polícia Militar, o motorista conseguiu sair antes que o fogo se espalhasse, mas sofreu ferimentos e foi levado para um hospital da região.

Carro atinge poste em avenida e deixa imóveis sem energia em Cachoeiro

Publicado em 17/11/2025 às 11h42
Batida ocorreu na noite de domingo (16), mas EDP foi até o local na segunda-feira (17)

Um carro atingiu um poste na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (17). A EDP informou que enviou uma equipe ao local para fazer reparo na estrutura e, por segurança, o fornecimento de energia para 14 clientes na região ficaria interrompido até a finalização do serviço.

Polícia Militar informou que duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu/192. 

Motociclista e mulher na garupa morrem em acidente na BR 259, em Colatina

Publicado em 17/11/2025 às 11h14
Motociclista e garupa morrem em acidente na BR 259, em Colatina
Motociclista e garupa morrem em acidente na BR 259, em Colatina Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Um motociclista de 40 anos, identificado como Luiz Eduardo dos Santos, e a mulher que estava na garupa, Zinah da Silva, de 43 anos, morreram em um acidente na BR 259, em Colatinano Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto tentou fazer uma ultrapassagem, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um carro. O motorista não ficou ferido.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML), em Colatina. A PRF informou que o trânsito no local chegou a ser totalmente interditado e fluiu em sistema 'Pare e Siga', causando um congestionamento de cerca de 5 km em cada sentido. De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.

Mulher tem 85% do corpo queimado em incêndio em Vargem Alta

Publicado em 17/11/2025 às 10h50
Casa onde incêndio ocorreu em distrito de Vargem Alta, no Sul do ES
Casa onde incêndio ocorreu em distrito de Vargem Alta, no Sul do ES Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma mulher de 41 anos teve 85% do corpo queimado, sofrendo lesões de terceiro grau, em um incêndio na noite de domingo (16), no distrito de São José de Fruteiras, em Vargem Alta, na região Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada por uma médica da unidade de Pronto Atendimento (PA) da cidade relatando que a vítima, antes de ser intubada, contou que a nora dela e outras quatro mulheres teriam ateado fogo nela.

Uma funcionária da recepção do PA afirmou aos militares que a mulher foi levada para a unidade por um homem, que contou que ela teria ido até o distrito para cobrar aluguel das cinco mulheres, que teriam provocado o incêndio. Já a nora dela, que mora na casa onde o incêndio ocorreu, relatou outra versão à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul. Ela disse que saiu de casa por volta das 19h e deixou a porta aberta.

Ela disse que uma pessoa lhe contou que a mulher estaria indo até a casa dela com um galão de gasolina na intenção de incendiar o local. Ao retornar para casa, a moradora percebeu a fumaça e viu a residência em chamas. Segundo ela, vizinhos ajudaram a apagar o fogo e contaram para ela que a vítima foi sozinha ao imóvel e iniciou o incêndio, mas acabou atingida pelas chamas. 

A moradora afirmou que perdeu tudo da casa, inclusive os pertences de seu filho, de três anos. O tenente-coronel Nério Filho, da PM, afirmou à reportagem da TV Gazeta Sul que duas ocorrências diferentes foram registradas pela Polícia Militar e as informações serão encaminhadas à Polícia Civil, que vai investigar o que realmente aconteceu.

Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Vargem Alta. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", afirmou a corporação.

Homem é esfaqueado pela companheira durante discussão em Alegre

Publicado em 17/11/2025 às 10h36

Um homem de 32 anos foi esfaqueado pela companheira de 42 anos e pediu ajuda em um pronto-socorro de Alegre, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (16). Segundo a Polícia Militar (PM), ele contou que foi golpeado durante uma discussão do casal. Após ser ferida, a vítima correu para a rua e recebeu ajuda de um motociclista.

Os policiais foram até o endereço do casal, no bairro Campo de Aviação, onde encontraram sangue no corredor e na escada. A PM informou que o imóvel estava trancado e que a arma do crime não foi encontrada. Não havia ninguém no local. 

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Homem morre após levar choque elétrico no Sul do ES

Publicado em 16/11/2025 às 17h53

Um homem de 58 anos foi encontrado morto na tarde deste sábado (15) no distrito de Rive, em Alegreregião Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após a informação de que a vítima estava caída no chão. Ele apresentava queimaduras nas mãos e no rosto depois de sofrer um choque elétrico.

Devido ao risco de descargas elétricas no local, equipes da EDP e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o desligamento da rede para garantir a segurança. O Samu/192 esteve na área e confirmou o óbito. 

Polícia Civil informou que foi acionada às 18h40 para atender a ocorrência, registrada como acidente envolvendo choque elétrico. O corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Corpo de homem é encontrado em tanque de ácido de empresa no ES

Atualizado em 17/11/2025 às 12h01

Um homem foi encontrado morto em um tanque de ácido na área de uma empresa, cujo nome não foi informado pela polícia, no distrito de Aracuí, em Casteloregião Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h deste sábado (15) e realizou a remoção dos restos mortais.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Castelo. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, onde passarão por exames para identificação e determinação da causa da morte.

O laudo pericial deve ser emitido em até 10 dias, prazo que pode ser prorrogado. Dependendo da necessidade de exames específicos como DNA, toxicológicos ou histopatológicos, o processo pode levar de 30 a até 90 dias.

Em nota, a CS3 Revestimentos, onde o caso ocorreu, disse que acompanha o caso e está cooperando com as autoridades responsáveis e aguarda esclarecimento oficial sobre o ocorrido. A empresa afirmou que se solidariza com todos os envolvidos e reafirma que o assunto está sendo tratado com total responsabilidade e com absoluto respeito à família, amigos e colegas neste momento de dor.

Jovem é encontrada morta em zona rural de São Mateus

Publicado em 16/11/2025 às 14h41

Uma mulher de 24 anos foi encontrada morta na madrugada deste domingo (16) na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ela estava caída no chão, coberta por um lençol. O Samu/192 esteve no local e confirmou o óbito.

Testemunhas relataram que, por volta das 22h de sexta-feira (14), a vítima discutia com o companheiro quando ele teria sacado uma arma e atirado contra ela. Após o disparo, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de São Mateus. O corpo foi encaminhado para a Seção de Medicina Legal de Linhares. A PC reforça que qualquer informação pode ser repassada, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181.

Quem era adolescente que morreu afogado após pular de píer em Vitória

Publicado em 15/11/2025 às 19h33
Wallace Cassiano de Brito da Silva, de 17 anos, morreu afogado na Enseada do Suá
Wallace Cassiano de Brito da Silva, de 17 anos, morreu afogado na Enseada do Suá Crédito: Acervo familiar

O adolescente de 17 anos que morreu afogado após pular de um píer na Enseada do Suá, em Vitória, neste sábado (15), foi identificado como Wallace Cassiano de Brito da Silva. De acordo com apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, junto a familiares da vítima, o rapaz era morador de Nova Carapina II, na Serra, e estava com um amigo quando tudo aconteceu.

Wallace não sabia nadar. Segundo o sargento Dan, chefe da equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros, o adolescente pulou com o amigo, da mesma idade, e começou a se afogar. Ele ficou submerso por cerca de 30 minutos. "Começamos as buscas e, em aproximadamente 10 minutos de mergulho. a vítima foi encontrada. Nosso protocolo é de até uma hora de submersão a gente tratar como tendo esperança de vida. Começamos a reanimar até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), mas infelizmente não houve êxito."

O sargento deu orientações sobre como agir nesses casos: "Se você vir alguém se afogando e não estiver preparado para realizar o salvamento, não entre em contato com a vítima. Ofereça algum objeto flutuante: uma prancha, uma bola, uma boia, a tampa de um cooler. Estamos nos aproximando do verão e casos como esse se tornam mais recorrentes. A orientação é evitar exceder suas capacidades físicas. Além disso, crianças e adolescentes têm que ter supervisão na praia".

Turista do RJ morre afogado em praia de Guarapari

Atualizado em 15/11/2025 às 19h24
Turista fluminense, natural de Campos dos Goytacazes, tinha 34 anos
Turista fluminense, natural de Campos dos Goytacazes, tinha 34 anos Crédito: Leitor | A Gazeta

Um turista do Rio de Janeiro de 34 anos morreu afogado na Praia do Meio, no Centro de Guarapari, na manhã deste sábado (15). De acordo com a Prefeitura de Guarapari, a suspeita é que ele tenha passado mal enquanto estava no mar e, por isso, se afogou. A vítima, segundo a TV Gazeta, era natural de Campos dos Goytacazes.

De acordo com a administração municipal, os guarda-vidas estavam posicionados no Siribeira quando viram o banhista submergir. Os profissionais fizeram o resgate e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), que realizou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu e morreu dentro da ambulância. O nome dele não foi divulgado. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), na Capital. 

Esse não foi o único caso de morte por afogamento registrado na Grande Vitória neste sábado, feriado de Proclamação da República: um adolescente de 17 anos também não resistiu após pular de um píer na Enseada do Suá, em Vitória, por volta do meio-dia. Clique aqui para saber mais.

Adolescente morre afogado após pular de píer em Vitória

Publicado em 15/11/2025 às 18h15
Guarda-vidas e bombeiros tentaram reanimar o adolescente, mas ele não resistiu
Guarda-vidas e bombeiros tentaram reanimar o adolescente, mas ele não resistiu Crédito: Leitor | A Gazeta

Um adolescente de 17 anos, identificado como Wallace Cassiano de Brito da Silva, morreu afogado após pular de um píer na Enseada do Suá, em Vitória, neste sábado (15). Testemunhas contaram ao Corpo de Bombeiros que a vítima mergulhou com um amigo, mas não conseguiu nadar e desapareceu. Os militares fizeram buscas no mar por cerca de 10 minutos e localizaram o jovem. Com a ajuda de guarda-vidas, tentaram reanimá-lo no local, mas sem sucesso.

Em nota, a Polícia Científica informou que "o corpo da vítima foi encaminhado pelo serviço de transporte de cadáver ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares". 

Homem é esfaqueado após cobrança de dívida de familiar em Nova Venécia

Publicado em 15/11/2025 às 16h09
Homem é esfaqueado após cobrança de dívida de familiar em Nova Venécia
Homem é esfaqueado após cobrança de dívida de familiar em Nova Venécia Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um homem de 23 anos foi esfaqueado, na manhã deste sábado (15), após ser cobrado por uma dívida envolvendo um familiar, em Nova Venéciano Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar (PM), após ser ferido com golpes de faca, a vítima correu até a casa da mãe para pedir ajuda e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

Segundo a PM, no hospital, o homem relatou que foi abordado pelo suspeito, que estaria cobrando uma dívida. Após discussão e agressões, o suspeito o atingiu com golpes de faca. 

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação destacou que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site, onde é possível enviar fotos e vídeos.

Blitz da Guarda termina com motoboy preso em Cariacica; veja vídeo

Publicado em 15/11/2025 às 13h29
Conforme a Guarda Municipal, o homem tentou furar uma blitz em Santa Fé, em Cariacica, na sexta-feira (14).

Um motoboy de 24 anos foi preso durante uma blitz da Guarda Municipal, no bairro Santa Fé, em Cariacica, na noite de sexta-feira (14). Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que um dos agentes que participavam da fiscalização dá uma ordem de parada para o condutor da moto, apontando para ele o que parece ser uma arma. O motociclista, que estava fazendo uma curva, não para e acaba atingindo o profissional. Os dois caem no chão. Veja acima as imagens. 

O vídeo mostra, ao final, outra gravação feita por uma pessoa que estava no local. Na filmagem, outros guardas aparecem na abordagem e ordenam que o motoboy deite no chão. A Guarda Municipal informou que o motociclista foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica após desobedecer à ordem de parada e tentar furar a blitz, "avançando com a moto contra agentes" da corporação.

Segundo a Polícia Civil, o motoboy foi autuado por tentativa de homicídio qualificado cometido contra agente de segurança pública no exercício da função.

Operação termina com 4 pessoas da mesma família presas em Marilândia

Publicado em 15/11/2025 às 12h56
Operação realizada pela PC em Marilândia neste sábado (15)
Operação realizada pela PC em Marilândia neste sábado (15) Crédito: PCES

A Polícia Civil (PC) prendeu, na manhã deste sábado (15), cinco pessoas – quatro delas da mesma família – durante a Operação 40 Graus, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. A ação teve como foco cumprir os cinco mandados de prisão temporária e outros de busca e apreensão tendo como foco uma associação criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Entre os presos estão três irmãos, com idades de 29, 32 e 35 anos, e a esposa de um deles. Durante a operação foram apreendidos um Honda Civic, uma Ford Ranger e uma motocicleta Honda XRE, que somam mais de R$ 260 mil no total. Também foi aprendido mais de R$ 8 mil em dinheiro.  Segundo o delegado Leonardo Ávila de Paschoa, responsável pelas investigações, “informações indicam que os presos formam a associação que mais distribui drogas em Marilândia e em cidades vizinhas. Os líderes vinham, há tempos, promovendo os ilícitos, e arrecadando considerável patrimônio a partir dos crimes praticados”.

Jovem morre em acidente entre duas motos em Barra de São Francisco

Publicado em 15/11/2025 às 12h41
Motos destruídas após o acidente em Barra de São Francisco
Motos destruídas após o acidente em Barra de São Francisco Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 21 anos, identificado como Gustavo da Silva, morreu em um acidente envolvendo o veículo que ele pilotava e outra moto, no bairro Paulista, Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (14). A Polícia Militar (PM) informou que equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros socorros, mas o jovem não resistiu. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.

A outra moto era conduzida por um rapaz de 18 anos, que transportava um jovem de 20 anos. Os dois foram encaminhados ao Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, na região. A PM disse que, devido ao posicionamento dos veículos, foi possível observar que Gustavo transitava de Vila Pavão ao Distrito de Vila Paulista e pode ter invadido a contramão em uma curva, colidindo de frente com a outra moto. O motociclista sobrevivente foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Segundo a PM, os condutores não tinham habilitação para pilotar. A moto de Gustavo estava com o licenciamento em atraso e foi removida a um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). A outra moto também foi levada ao pátio, mas por obstrução da via, falta de condições de rodagem e por não haver responsável no local. A Polícia Civil disse que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

Jovem é preso por espancar homem em frente a casa de shows em Linhares

Publicado em 15/11/2025 às 12h27

Três homens, de 26, 34 e 36 anos, foram detidos após se envolverem em uma briga que terminou com o espancamento de um homem em frente a uma casa de shows, no bairro Três Barras, Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (14). A vítima ficou desacordada depois de ser agredida com cadeiras e uma espátula, e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) para o Hospital Geral de Linhares (HGL). 

A Polícia Militar (PM) informou que quando chegou ao local, os três suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados. No momento da abordagem, eles não obedeceram aos militares – que utilizaram spray de pimenta e balas de borracha para contê-los. O trio apresentava feridas no corpo e foi encaminhado ao HGL. Foi apreendida uma espátula utilizada para agredir a vítima. Após receberem atendimento medico, eles foram levados à Delegacia Regional de Linhares.

Segundo a Polícia Civil, o jovem de 26 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema prisional. Já os homens de 34 e 36 anos assinaram um termo circunstanciado (TC) por desobediência e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo.