Mais um membro da mesma família é preso em Marilândia, no ES
Mais um membro de uma mesma família foi preso em Marilândia, Noroeste do Espírito Santo, na operação "40 graus", que investiga crimes de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. A nova fase da ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (17) e prendeu um homem de 27 anos.
Três irmãos dele — de 29, 32 e 25 anos — foram presos no sábado (15), além de uma mulher de 20 anos apontada como esposa de um dos investigados. Também foram cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens vinculados ao grupo, incluindo veículos avaliados em cerca de R$ 260 mil, além de imóveis relacionados aos investigados. Os nomes não foram divulgados.
Segundo o delegado Leonardo Ávila de Paschoal, chefe da Delegacia de Marilândia, os presos fazem parte de uma associação criminosa responsável pela maior distribuição de drogas na cidade e em municípios vizinhos.