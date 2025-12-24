Mais de R$ 200 mil, armas e drogas são apreendidos em Anchieta
Cerca de R$ 242 mil em dinheiro e cheques, armas e drogas foram apreendidos em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (23). Segundo a Polícia Civil, três suspeitos, incluindo o chefe do grupo criminoso, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa. Eles foram levados para o sistema prisional. Um adolescente também foi apreendido.
Chamada de Operação "Lista do Noel", a ação realizada pela Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal visava cumprir 10 mandados de prisão e combater o crime na região. Além do dinheiro, foram recolhidos uma arma calibre 9mm, munições, uma porção e pinos de cocaína, uma porção de maconha, balanças de precisão, material para embalo de drogas, uma balaclava, um simulacro de arma, celulares e cadernos de anotação (usados para controle das vendas ilegais).