Mais de R$ 200 mil, armas e drogas são apreendidos em Anchieta

Cerca de R$ 242 mil em dinheiro e cheques, armas e drogas foram apreendidos em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (23). Segundo a Polícia Civil, três suspeitos, incluindo o chefe do grupo criminoso, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa. Eles foram levados para o sistema prisional. Um adolescente também foi apreendido.