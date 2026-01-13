Mais de 7,8 mil condutores do ES já tiveram CNH renovada automaticamente

Somente nos primeiros dias de implantação, 7.825 motoristas já tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) renovada automaticamente no Espírito Santo. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), trata-se dos primeiros contemplados no novo modelo implantado pelo Governo Federal, que, desde a última sexta-feira (9), permite a renovação automática da habilitação para bons condutores (veja aqui as regras).

Segundo o Detran|ES, a renovação automática da CNH é uma iniciativa coordenada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), vinculada ao Ministério dos Transportes, responsável por todo o processamento, validação de dados e comunicação com os condutores. O Departamento Estadual de Trânsito ressaltou que o procedimento não é executado diretamente pelos Detrans.