Mais de 7,8 mil condutores do ES já tiveram CNH renovada automaticamente
Somente nos primeiros dias de implantação, 7.825 motoristas já tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) renovada automaticamente no Espírito Santo. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), trata-se dos primeiros contemplados no novo modelo implantado pelo Governo Federal, que, desde a última sexta-feira (9), permite a renovação automática da habilitação para bons condutores (veja aqui as regras).
Segundo o Detran|ES, a renovação automática da CNH é uma iniciativa coordenada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), vinculada ao Ministério dos Transportes, responsável por todo o processamento, validação de dados e comunicação com os condutores. O Departamento Estadual de Trânsito ressaltou que o procedimento não é executado diretamente pelos Detrans.
O órgão informou que atua na orientação aos usuários e na emissão da CNH física que, quando de interesse por parte do condutor, deverá ser solicitada, por meio da abertura do processo de emissão de segunda via da CNH, mediante recolhimento da taxa correspondente. Todo o fluxo digital, incluindo notificações e a disponibilização da CNH Digital, é feito exclusivamente por meio do aplicativo oficial CNH do Brasil, gerido pela Senatran.