Mais de 700 papelotes de cocaína são apreendidos em Vila Velha

Atualizado em 03/11/2025 às 18h53
Operação da Guarda Municipal com apoio da Rocam resulta na apreensão de quase mil unidades de entorpecentes Crédito: Divulgação / Guarda Municipal Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu 715 papelotes de cocaína e 131 pedras de crack durante patrulhamento no bairro Jardim Marilândia, na manhã desta segunda-feira (3).

Segundo a corporação, agentes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) perceberam uma movimentação suspeita em um beco. Ao notarem a presença da guarnição, as pessoas que estavam no local fugiram.

Durante as buscas, os guardas encontraram uma sacola com as drogas. Nenhum suspeito foi detido, pois não foi possível identificar o responsável pelo material. A ocorrência foi encaminhada à 9ª Delegacia Regional de Vila Velha, em Novo México.

* Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição do editor Murilo Cuzzuol.

