Mãe encontra filho morto a facadas dentro de casa em Cariacica

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Polícia Civil

Um homem de 22 anos foi encontrado morto, pela própria mãe, dentro da casa onde ele morava no bairro Rio Branco, em Cariacica . O corpo da vítima estava em cima da cama, já em estado de decomposição, com marcas de facadas no rosto e no peito, conforme a Polícia Militar. O caso aconteceu nesta quinta-feira (11).

A descoberta do assassinato aconteceu depois que a mãe do jovem, que mora em outro bairro, foi à residência do filho por desconfiar da ausência dele. Desde segunda-feira (8) ela não recebia nenhuma mensagem, atitude incomum dentro do relacionamento familiar, segundo a mãe. Ao chegar no local, a mulher foi até o quarto e o viu ensanguentado, momento em que acionou a polícia.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.