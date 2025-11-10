Mãe é presa após a filha sofrer acidente de moto em Nova Venécia

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante por abandono de incapaz após a filha, de 12 anos, dar entrada no Hospital São Marcos, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, com diversas lesões pelo corpo e sem roupa íntima, na noite de domingo (9). Segundo a Polícia Militar, os médicos informaram que a menina foi levada ao hospital pelo pai, que disse ter encontrado a filha caída às margens de uma estrada após uma suposta queda de motocicleta. O Conselho Tutelar foi acionado pela equipe médica.

A mãe contou à polícia que estava em um bar com a família quando a filha pediu para ir a outro estabelecimento para usar a internet e saiu com a motocicleta. Pouco depois, foi informada sobre o acidente e afirmou ter ido ao local, mas não encontrou a jovem.