Mãe é presa após a filha sofrer acidente de moto em Nova Venécia

Publicado em 10/11/2025 às 18h25

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante por abandono de incapaz após a filha, de 12 anos, dar entrada no Hospital São Marcos, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, com diversas lesões pelo corpo e sem roupa íntima, na noite de domingo (9). Segundo a Polícia Militar, os médicos informaram que a menina foi levada ao hospital pelo pai, que disse ter encontrado a filha caída às margens de uma estrada após uma suposta queda de motocicleta. O Conselho Tutelar foi acionado pela equipe médica.

A mãe contou à polícia que estava em um bar com a família quando a filha pediu para ir a outro estabelecimento para usar a internet e saiu com a motocicleta. Pouco depois, foi informada sobre o acidente e afirmou ter ido ao local, mas não encontrou a jovem.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional. O pai, de 55 anos, foi ouvido e liberado por falta de elementos para prisão em flagrante. A adolescente segue sob cuidados médicos.

