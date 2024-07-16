Mãe e filha são assaltadas em frente ao batalhão da PM em Cariacica

TV Gazeta que dois suspeitos chegaram em uma moto alegando estarem armados, mas sem mostrar arma. Os criminosos roubaram o celular da mulher, além de um casaco, chaves e uma bolsa. Mãe e filha, de 36 e 19 anos, foram assaltadas antes das 5h nesta terça-feira (16), em um ponto de ônibus em frente ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo , no bairro Tucum, em Cariacica . As vítimas relataram à reportagem daque dois suspeitos chegaram em uma moto alegando estarem armados, mas sem mostrar arma. Os criminosos roubaram o celular da mulher, além de um casaco, chaves e uma bolsa.

Mãe e filha foram vítimas de assalto em Cariacica Crédito: Fabrício Christ

A mulher e a jovem estavam esperando um ônibus com destino ao município da Serra, onde a moça faria um treinamento antes de assumir um emprego. Os nomes delas não estão sendo divulgados para evitar exposição das vítimas.

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a pedagoga de 36 anos contou que estava sozinha com a filha no ponto de ônibus, quando as duas foram surpreendidas pelos suspeitos. "Eles (criminosos) passarem pelo ponto, viram que nós duas estávamos sozinhas e contornaram. Levaram tudo: casaco, chave de apartamento, bolsa, celular... só sobrou meu documento. A gente se sente segura perto do batalhão, mas nem isso garante. Terrível o que aconteceu hoje", afirmou a mulher.

A filha, que saiu de casa para um curso de formação, também lamentou o assalto sofrido. Para não ser assaltada, a menina fingiu que era menor de idade, informando que não tinha celular. "Fiquei com muito medo, achei que a gente fosse morrer. Achei que eles fossem sacar uma arma. Estavam muito nervosos", relatou a jovem.