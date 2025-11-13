Mãe aciona Botão Maria da Penha contra o filho após ameaças em Vitória

Um homem de 33 anos foi detido após invadir a casa da mãe e a mulher acionar o Botão Maria da Penha contra ele, nesta quinta-feira (13), em Vitória. A Guarda Municipal explicou que já dentro da residência, o filho começou a ameaçá-la e exigir dinheiro. Além da atitude criminosa, ele ainda infringiu a medida protetiva que ela possui para se proteger dele. O nome do bairro não está sendo divulgado para preservar a integridade da vítima.