Mãe aciona Botão Maria da Penha contra o filho após ameaças em Vitória
Um homem de 33 anos foi detido após invadir a casa da mãe e a mulher acionar o Botão Maria da Penha contra ele, nesta quinta-feira (13), em Vitória. A Guarda Municipal explicou que já dentro da residência, o filho começou a ameaçá-la e exigir dinheiro. Além da atitude criminosa, ele ainda infringiu a medida protetiva que ela possui para se proteger dele. O nome do bairro não está sendo divulgado para preservar a integridade da vítima.
A mulher relatou aos agentes que o filho, por ser dependente químico, acaba fazendo um ‘quebra-quebra’ dentro da residência em busca de dinheiro. Conforme a Guarda, ele tinha sido detido em junho após levar R$ 50 da casa da mãe, mas recebeu alvará de soltura. O detido foi levado para a Delegacia Regional de Vitória para que fossem tomadas as demais providências cabíveis.