Lula embarca com deputados capixabas em Brasília a caminho do ES

O presidente Lula (PT) embarcou em Brasília com deputados federais da bancada capixaba a caminho do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (11). A expectativa é que o mandatário chegue ao Aeroporto de Linhares, no Norte do Estado, por volta das 9h40. O evento vai marcar o início da transferência de renda de R$ 3,7 bilhões para pescadores e agricultores ao longo de 4 anos.