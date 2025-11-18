Loja de Guaçuí recupera móveis "comprados" por golpista

Diversos móveis foram obtidos através de falsa compra no Caparaó Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Cerca de R$ 20 mil em móveis foram recuperados após um golpista realizar uma compra falsa, apresentando outro nome e cartão de crédito de outra pessoa, em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo. Armários, um sofá e uma cama foram recuperados pela Polícia Civil no último dia 11, mas a ação foi divulgada apenas nesta terça-feira (18).

De acordo com a PC, após fazer o pagamento em um cartão de crédito que alegou ser de um colega de trabalho, o suspeito pediu que os móveis fossem entregues em Alegre. Após receber os itens, a compra foi contestada e a loja ficou sem as mercadorias e sem receber o valor da venda.

Nas investigações, a polícia identificou um suspeito, que providenciou o local da entrega, e depois um segundo envolvido, responsável por todo o contato com a loja. Dias depois, um vendedor da loja viu as mercadorias anunciadas em um bazar que pertencia ao pai de um dos investigados. Os itens foram apreendidos e devolvidos à loja, mas o dono do bazar disse que não sabia sobre a origem dos móveis.