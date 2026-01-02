Loja de brinquedos é arrombada na Praia do Canto, em Vitória

Uma loja de brinquedos na Praia do Canto, em Vitória, foi arrombada e furtada na madrugada desta sexta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, três criminosos participaram da ação. Dois deles foram presos: um homem de 46 anos e uma mulher, de 53.

A dona da loja informou que os ladrões levaram brinquedos, dinheiro do caixa e um aparelho celular da empresa, mas não soube precisar a quantidade de produtos furtados. A PM iniciou buscas pela região e encontrou um dos envolvidos, que carregava dois brinquedos semelhantes aos furtados da loja. Em seguida, uma mulher também foi abordada enquanto transportava uma sacola grande, na qual estavam outros dois brinquedos.