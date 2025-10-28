Lixo espacial de foguete chinês é visto por moradores do ES; veja vídeo

Um objeto luminoso foi visto no céu por moradores de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, e de outros Estados brasileiros, na noite de segunda-feira (27). A 'bola brilhante" registrada em vídeo (veja acima) e que despertou a curiosidade de quem a viu se trata de um lixo espacial do corpo de um foguete chinês – o CZ-7A R/B, segundo Luciana Fontes, associada do Projeto Exoss – Rede de Monitoramento de Meteoros.

Luciana explicou que o objeto, identificado pelos códigos NORAD 60180 e 2024-122B, foi lançado da China em 29 de junho de 2024. Antes de entrar na atmosfera, ele orbitava a Terra passando entre 105 km e 950 km de altura, completando uma volta a cada 95 minutos, com inclinação de 15,5°. Além do Espírito Santo, o fenômeno foi visto de regiões de Minas Gerais, da Bahia e de Brasília.