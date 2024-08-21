Litoral do ES pode registrar rajadas de vento de até 74 km/h nos próximos dias

Entre a madrugada de sexta (23) e a manhã de sábado (24), o litoral do ES pode registrar rajadas de ventos de até 74 km/h

A Marinha do Brasil emitiu um aviso alertando para a possibilidade de rajadas de ventos de até 74 km/h nos próximos dias, em uma área que abrange a faixa litorânea do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

De acordo com o comunicado, a previsão é de que a ventania ocorra em momentos alternados entre a madrugada de sexta-feira (23) e a manhã de sábado (24). Os ventos, de direção nordeste a norte, devem ser mais presentes na área compreendida entre Arraial do Cabo (RJ), na Região dos Lagos, até Vitória, Capital capixaba.