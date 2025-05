Linhares vai ganhar ponte para interligar bairros e avenida revitalizada

Foram anunciadas, pelo governo do Estado, duas obras que vão beneficiar mais de 180 mil moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Uma delas é a construção de uma ponte sobre a Lagoa do Aviso, que vai interligar os bairros Interlagos e Aviso. Com 155 metros de extensão, a estrutura vai facilitar o deslocamento dos moradores e o acesso a serviços essenciais, reduzindo o tempo de viagem e melhorando a fluidez do trânsito, segundo o governador Renato Casagrande.>