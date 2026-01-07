Líder de facção que cometeu ataques em série é preso em Jaguaré

O líder e o integrante de uma organização que cometeu ataques a rivais em Jaguaré foram presos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O líder de uma facção criminosa e um integrante do grupo foram presos nesta quarta-feira (7) durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. A ação é um desdobramento da Operação Tolerância Zero, realizada no fim de dezembro para combater homicídios no município.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de prisão, um de internação de um adolescente e quatro de busca e apreensão. Na casa do líder, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, 18 munições e dois carregadores. Segundo denúncias anônimas, ele seria responsável por ordenar mortes de rivais.