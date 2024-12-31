Lança-perfume, loló e mais: adolescentes são detidos com drogas em Piúma

Dois menores foram apreendid Crédito: Divulgação / Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes de 17 anos por tráfico de drogas no bairro Piuminas, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (30). A PM estava realizando patrulhamento no local após uma denúncia anônima de tráfico na região, quando os dois menores foram vistos recolhendo dois pacotes em um arbusto. Os suspeitos tentaram fugir e descartar o material, mas foram detidos pelos policiais e encaminhados para a 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Itapemirim.

Entre o material apreendido com os suspeitos, foram encontrados 67 pinos de cocaína, 50 pedras de crack, R$ 640 e um aparelho celular. Após a abordagem, a equipe prosseguiu com buscas na área de mata, onde os cães farejadores localizaram mais 139 pedras de crack, 55 pinos de cocaína, 52 buchas de maconha, quatro pedaços de maconha e uma pedra grande de crack. A PM encontrou ainda 17 frascos de loló, 15 pinos de cocaína, 12 pedras de crack, quatro buchas de maconha e dois frascos de lança-perfume em uma sacola.